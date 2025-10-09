SMA formula cargos contra Gasmar por incumplimientos en descargas en la Bahía de Quintero

Desde el organismo señalaron que este procedimiento tiene el fin de “asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental y proteger la calidad de las aguas de la Bahía de Quintero”.

Este jueves, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) anunció que formuló dos cargos contra Gasmar tras detectar incumplimientos en monitoreos de descargas en la Bahía de Quintero en 2023 y 2024.

Detalles de los cargos de la SMA contra Gasmar

La instalación, dedicada al almacenamiento y despacho de gas, usa agua de mar clorada en sus procesos, la cual luego es devuelta al océano a través de dos puntos de descarga situados en la Bahía de Quintero.

En 2021, la SMA fijó el Programa de Monitoreo de Receptores (RPM) de la instalación, definiendo los parámetros ambientales a controlar y los límites máximos permitidos para cada punto de descarga.

Durante 2023, tras el análisis de la SMA, se informó a la empresa sobre incumplimientos en la ejecución y reporte de su RPM, otorgándole un plazo de dos meses para implementar medidas correctivas.

Además, la Superintendencia advirtió que, una vez vencido ese plazo, se realizaría una fiscalización de seis meses para verificar el cumplimiento normativo. Sin embargo, en 2024 se constataron nuevos incumplimientos.

Por ello, la SMA detectó incumplimientos que dieron origen a dos cargos. El primero, por no reportar los parámetros exigidos en el control normativo anual correspondiente a junio de 2024, en el Punto 2 (Bahía de Quintero), y el segundo, por superar los límites permitidos para los parámetros de hidrocarburos volátiles y pH según la norma de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales en enero de 2023.

La Jefa de la Oficina Regional de Valparaíso, María José Silva, sostuvo que “existen antecedentes suficientes para iniciar este procedimiento sancionatorio, con el fin de asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental y proteger la calidad de las aguas de la Bahía de Quintero”.