SKY habilita cupos para brigadistas y activa flexibilidad por incendios en Ñuble y Biobío

Por CNN Chile

18.01.2026 / 22:31

En el plano operativo, la aerolínea señaló que, hasta el momento, no se han reportado inconvenientes en los vuelos desde y hacia Concepción.

En medio de los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, distintas empresas han comenzado a coordinar apoyos para las zonas impactadas.

Una de ellas es SKY Airline, que informó la disposición de cupos en sus vuelos para facilitar el traslado de brigadistas que combaten las emergencias.

Sin embargo, como medida preventiva y de apoyo a los pasajeros, SKY activó una política de flexibilidad para quienes tengan vuelos con origen o destino en esa ciudad durante los días 18 y 19 de enero.

