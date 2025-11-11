SKY alista ingreso al consorcio aéreo Grupo Abra, uno de los principales competidores de Latam

Dentro del acuerdo con el holding aéreo, se determinó que la firma chilena conserve su marca y su cultura, y además mantendrá a Holger Paulman como presidente del directorio.

SKY Airlines y Grupo Abra llegaron a un acuerdo para que la primera se incorpore al holding aéreo, considerado como uno de los principales operadores en América Latina.

Según lo informado por El Mercurio, la gestión apunta a unirla con Avianca, Gol y Wamos Air para rebustecer la operación en países como Chile y Perú.

De esta forma, SKY entraría de lleno a competir con el principal conglomerado de la región: Latam Airlines.

Esta última, cuenta con na flota de 340 aviones, con 153 destinos en 27 países.

Por su parte, Grupo Abra también tiene más de 300 aviones, y además cuenta con 140 destinos en 25 países distintos.

La solicitud ya fue presentada por SKY este pasado lunes ante la Fiscalía Nacional Económica, para tener el visto bueno.

¿En qué consiste el acuerdo? El citado medio señaló que SKY será controlada en un 98% por Grupo Abra. Pero se determinó que la empresa chilena conserve su “marca, su cultura y su talento, y Holger Paulmann se mantendría como presidente del directorio de SKY”.

Justamente, el presidente de SKY Airline, Holger Paulmann, señaló que “esta es una gran noticia para nuestra compañía y para nuestros pasajeros”.