Sistema de transporte del Gran Concepción sumará un nuevo bus eléctrico: Este será su recorrido

El nuevo bus fue adquirido por la empresa "Vía Láctea".

El sistema de transportes del Gran Concepción sumará a su flota al sumar un nuevo bus eléctrico.

El bus es adquirido por la empresa “Vía Láctea”, que realizó una ceremonia de presentación y que incluyó otras cinco nuevas máquinas convencionales.

Con ello, ya suman 17 buses eléctricos dentro del Perímetro de Exclusión.

Se estima que el nuevo bus se incorporará durante los primeros días de diciembre.

El seremi de Transportes de la región, Patricio Fierro, destacó que “se sigue avanzando en la electromovilidad. Esto se suma a lo que inició Ruta a las Playas, a lo que anunciamos con las empresas Las Galaxias, con Llacolén y hoy día, Vía Láctea, y también hay otros operadores que están haciendo pruebas y gestiones con empresarios para poder ir entrando en esta dinámica”.

Con la llegada del 17° bus 100% eléctrico, “la cifra de máquinas de alto estándar, es decir, con piso bajo, acceso universal, espacio para silla de ruedas, aire acondicionado, pantalla informativa y puntos de carga USB, llega a un total de 79, informaron las autoridades.

Adicionalmente, hay otros 4 buses eléctricos que también comenzarán sus recorridos por el Gran Concepción.

Para 2026, las empresas operadoras Las Galaxias y Llacolén anunciaron el arribo de 25 y 8 máquinas, respectivamente.

¿Dónde operará el nuevo servicio?

El bus eléctrico de Vía Láctea tendrá un recorrido que llegará a Los Cerros de Talcahuano, donde viven cerca de 50 mil personas.

Se trata del servicio 10JL, el cual tendrá el siguiente recorrido: