Sistema frontal: Penco anuncia suspensión de clases en colegios municipales entre el 15 y 17 de julio

La Municipalidad de Penco (Región del Biobío) anunció la suspensión de clases en colegios municipales debido al pronóstico del sistema frontal.

La medida de carácter preventivo regirá entre el miércoles 15 y el viernes 17 de julio y busca “resguardar a cerca de 4.060 estudiantes de los 15 establecimientos educacionales municipales de Penco y Lirquén”.

El alcalde Rodrigo Vera afirmó que con la decisión se anteponen a la emergencia y evitan exponer a las comunidades educativas.

“Hoy martes se acorta la jornada escolar; los estudiantes almorzarán normalmente y luego se retirarán de manera ordenada”, señaló.

De acuerdo a las autoridades, el sistema frontal en la zona sur proyecta fuertes vientos, marejadas y precipitaciones a partir de la tarde del miércoles, además de riesgo de remociones en masa.

La autoridad comentó que la determinación fue informada al Ministerio de Educación y a la Seremi de Educación, y que la preocupación principal está en los sectores afectados por los incendios forestales el verano pasado, donde hay mayor riesgo de deslizamiento de tierra.

Desde el municipio indicaron que durante las últimas semanas han desarrollado un plan preventivo, especialmente en las zonas donde se registraron complicaciones durante los sistemas frontales de abril y mayo.

Así, y en coordinación con Serviu y equipos municipales, se llevaron a cabo trabajos de mitigación en ocho puntos críticos, junto con la construcción de muros de contención, canalización de aguas lluvias, limpieza de cauces y estabilización de taludes.

Durante el sistema frontal, además, equipos municipales estarán desplegados realizando un monitoreo permanente, inspecciones preventivas y respuesta inmediata ante eventuales emergencias.