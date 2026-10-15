Sistema frontal entre Coquimbo y Biobío ha dejado más de mil viviendas con daños

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un balance por las lluvias registradas esta semana entre las regiones de Coquimbo y Biobío.

En cuanto a afectación a personas, se registraron 3 damnificados y un lesionado en la Región Metropolitana y tres damnificados en O’Higgins.

Respecto a daños a viviendas, en O’Higgins hay una con daño mayor, 8 con daño menor y 353 en evaluación.

En el Biobío hay una vivienda en evaluación.

En tanto, la Región Metropolitana tiene las mayores cifras, con dos casas que quedaron con daño mayor y 1.099 con daño menor.

En Ñuñoa, por ejemplo, cuatro comunidades de edificios habitacionales en San Eugenio reportaron inundaciones al interior de estacionamientos, afectando a su vez al suministro de agua potable de la comunidad.

En total, hubo mil viviendas con daño menor en la comuna.

Hasta el momento se mantiene vigente un aviso de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) por probables tormentas eléctricas con probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales en zonas entre las regiones de Coquimbo y Biobío.