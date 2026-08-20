Sistema frontal en el norte: Más de 800 personas damnificadas y cerca de mil viviendas con daños

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un balance sobre la situación que se registra entre las regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo debido al sistema frontal.

Hasta ahora, se contabilizan un total de 810 personas damnificadas y 1.152 albergadas.

La región más afectada es la de Tarapacá, con 660 damnificados. Le sigue Arica y Parinacota con 150 damnificados.

En cuanto a viviendas, hay 276 con daño mayor, 929 con daño menor y 97 que se encuentran en evaluación.

En el desglose por comuna, la institución detalló lo siguiente.

Región de Arica y Parinacota:

Arica: 93 personas damnificadas y 37 albergadas. 31 viviendas con daño mayor y 30 con daño menor

Camarones: 57 personas damnificadas. 30 viviendas con daño mayor y 22 con daños en evaluación.

Región de Tarapacá:

Iquique: 408 personas damnificadas y 46 albergadas. 102 viviendas con daño mayor y 869 con daño menor.

Alto Hospicio: 5 personas damnificadas y 17 albergadas. Está en evaluación la cuantificación y el daño.

Pozo Almonte: 105 personas damnificadas. 50 viviendas con daño mayor.

Camiña: 32 personas damnificadas. 13 viviendas con daño mayor y 7 con daño menor.

Mamiña: 105 personas damnificadas. 50 viviendas con daño mayor.

Colchane: 5 personas damnificadas y 8 albergadas. Está en evaluación la cuantificación y el daño.

Huara: Viviendas en evaluación de daños en Pisagua. Desprendimiento de techumbre de iglesia de Soga.

Región de Antofagasta:

Antofagasta: 608 personas albergadas. 21 viviendas con daños en evaluación.

Mejillones: 32 personas albergadas. 3 viviendas con daños en evaluación.

Tocopilla: 377 personas albergadas. 49 viviendas con daños en evaluación.

Ollagüe: 2 viviendas con daños en evaluación.

Taltal: 7 personas albergadas. 1 persona fallecida y 3 lesionadas por accidentes terrestres por condiciones meteorológicas.

Región de Atacama:

Caldera: Remoción en masa producto de activación de quebradas. En evaluación la cantidad de viviendas y personas afectadas.

Alto del Carmen: 16 personas albergadas.

Región de Coquimbo: