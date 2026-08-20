Sistema frontal en el norte: Más de 800 personas damnificadas y cerca de mil viviendas con daños

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un balance sobre la situación que se registra entre las regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo debido al sistema frontal.
Hasta ahora, se contabilizan un total de 810 personas damnificadas y 1.152 albergadas.
La región más afectada es la de Tarapacá, con 660 damnificados. Le sigue Arica y Parinacota con 150 damnificados.
En cuanto a viviendas, hay 276 con daño mayor, 929 con daño menor y 97 que se encuentran en evaluación.
En el desglose por comuna, la institución detalló lo siguiente.
Región de Arica y Parinacota:
- Arica: 93 personas damnificadas y 37 albergadas. 31 viviendas con daño mayor y 30 con daño menor
- Camarones: 57 personas damnificadas. 30 viviendas con daño mayor y 22 con daños en evaluación.
Región de Tarapacá:
- Iquique: 408 personas damnificadas y 46 albergadas. 102 viviendas con daño mayor y 869 con daño menor.
- Alto Hospicio: 5 personas damnificadas y 17 albergadas. Está en evaluación la cuantificación y el daño.
- Pozo Almonte: 105 personas damnificadas. 50 viviendas con daño mayor.
- Camiña: 32 personas damnificadas. 13 viviendas con daño mayor y 7 con daño menor.
- Mamiña: 105 personas damnificadas. 50 viviendas con daño mayor.
- Colchane: 5 personas damnificadas y 8 albergadas. Está en evaluación la cuantificación y el daño.
- Huara: Viviendas en evaluación de daños en Pisagua. Desprendimiento de techumbre de iglesia de Soga.
Región de Antofagasta:
- Antofagasta: 608 personas albergadas. 21 viviendas con daños en evaluación.
- Mejillones: 32 personas albergadas. 3 viviendas con daños en evaluación.
- Tocopilla: 377 personas albergadas. 49 viviendas con daños en evaluación.
- Ollagüe: 2 viviendas con daños en evaluación.
- Taltal: 7 personas albergadas. 1 persona fallecida y 3 lesionadas por accidentes terrestres por condiciones meteorológicas.
Región de Atacama:
- Caldera: Remoción en masa producto de activación de quebradas. En evaluación la cantidad de viviendas y personas afectadas.
- Alto del Carmen: 16 personas albergadas.
Región de Coquimbo:
- La Higuera: 4 personas albergadas. 23 viviendas con daño menor.
- Vicuña: 22 personas aisladas.
Lo más leído
- Ministros Ruminot y Alvarado descartan llamar a plebiscito por reforma de seguridad: Timonel republicano aseguró que es una opción que "no se puede descartar"
- Presentado en el Prime Video Presents Latin America: Revelan el primer tráiler de la nueva serie original chilena Catedrales
- Ministerio de Salud amplía alerta sanitaria a regiones de Tarapacá y Antofagasta tras afectaciones por el sistema frontal
- Tras sistemas frontales en Coquimbo y Atacama: Autoridades encabezan primera reunión de la mesa técnica para la reconstrucción
- Google ofrece un año gratis de Gemini a estudiantes en Chile: Requisitos y cómo activar el beneficio