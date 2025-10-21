País temblor

Sismo se registra en la Región de Los Lagos: ¿Cuál fue su magnitud?

Por CNN Chile

21.10.2025 / 11:44

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico tuvo lugar a una profundidad de 32.2 kilómetros.

La mañana de este martes, un temblor se percibió en la zona sur del país, específicamente en la Región de Los Lagos.

¿De qué magnitud fue el temblor en Tarapacá?

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor se registró a eso de las 11:27 horas y alcanzó una magnitud de 3,8.

El movimiento telúrico tuvo lugar a 52.18 kilómetros al oeste de Fresia, en la provincia de Llanquihue, en la región de Los Lagos, a una profundidad de 32.2 kilómetros.

