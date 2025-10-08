Sismo se registra en la Región de Antofagasta: Revisa su magnitud

Desde el Centro Sismológico Nacional (CSN) detallaron que el movimiento telúrico ocurrió cerca de Socaire.

La tarde de este miércoles, un temblor se percibió en la zona norte del país, específicamente en la Región de Antofagasta.

¿De qué magnitud fue el temblor en Antofagasta?

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor se registró a eso de las 14:22 horas y alcanzó una magnitud de 4,3.

El movimiento telúrico tuvo lugar a 63.95 kilómetros al sureste de Socaire, en la región de Antofagasta, a una profundidad de 204.5 kilómetros.