Sismo se registra en la Región de Antofagasta: Revisa su magnitud

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.
Desde el Centro Sismológico Nacional (CSN) detallaron que el movimiento telúrico ocurrió cerca de Socaire.
La tarde de este miércoles, un temblor se percibió en la zona norte del país, específicamente en la Región de Antofagasta.
Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor se registró a eso de las 14:22 horas y alcanzó una magnitud de 4,3.
El movimiento telúrico tuvo lugar a 63.95 kilómetros al sureste de Socaire, en la región de Antofagasta, a una profundidad de 204.5 kilómetros.
Hora Local: 2025/10/08 14:22:51, mag: 4.3, Lat: -24.12, Lon: -67.64, Prof: 204.5, Loc : 63.95 km al SE de Socaire
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) October 8, 2025
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.