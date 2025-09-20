País temblor

Sismo sacude la Región de Antofagasta: Revisa cuál fue su magnitud

Por CNN Chile

20.09.2025 / 12:52

{alt}

Desde el Centro Sismológico Nacional (CSN) detallaron que el movimiento telúrico ocurrió cerca de San Pedro de Atacama.

La tarde de este sábado , un temblor se percibió en la zona norte del país, específicamente en la Región de Antofagasta.

¿De qué magnitud fue el movimiento?

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor se registró a eso de las 12:41 horas y alcanzó una magnitud de 4,6.

El movimiento telúrico tuvo lugar a 66.86 kilómetros al suroeste de San Pedro de Atacama, en la región de Antofagasta, a una profundidad de 101.7 kilómetros.

