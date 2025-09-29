Sismo despierta a los habitantes de la Región de Atacama: ¿Cuál fue su magnitud?

El movimiento telúrico tuvo lugar a 36.24 kilómetros al sureste de Alto del Carmen. Revisa los detalles.

La mañana de este lunes, un sismo se percibió en la zona norte del país, específicamente en la Región de Atacama.

¿Cuál fue la magnitud del movimiento telúrico?

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor se registró a eso de las 07:06 horas y alcanzó una magnitud de 4.3.

El sismo tuvo lugar a 36.24 kilómetros al sureste de Alto del Carmen, en la Región de Atacama, a una profundidad de 118.3 kilómetros.

Este es el segundo movimiento telúrico que ocurre en la región en pocas horas, ya que a las 18:00 de este domingo se registró uno de 4.6 cerca de Camiña.