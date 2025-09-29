País temblor

Sismo despierta a los habitantes de la Región de Atacama: ¿Cuál fue su magnitud?

Por CNN Chile

29.09.2025 / 07:23

{alt}

El movimiento telúrico tuvo lugar a 36.24 kilómetros al sureste de Alto del Carmen. Revisa los detalles.

La mañana de este lunes, un sismo se percibió en la zona norte del país, específicamente en la Región de Atacama.

¿Cuál fue la magnitud del movimiento telúrico?

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor se registró a eso de las 07:06 horas y alcanzó una magnitud de 4.3.

El sismo tuvo lugar a 36.24 kilómetros al sureste de Alto del Carmen, en la Región de Atacama, a una profundidad de 118.3 kilómetros.

Este es el segundo movimiento telúrico que ocurre en la región en pocas horas, ya que a las 18:00 de este domingo se registró uno de 4.6 cerca de Camiña.

DESTACAMOS

Cultura Con Isabel Allende en persona y la presentación de Mónica Rincón: así fue el evento en que se revelaron las primeras imágenes de la serie La Casa de los Espíritus

LO ÚLTIMO

País “Fue una encerrona violenta…”: Senadora Provoste habla sobre robo sufrido por su esposo
Presidente de Republicanos defiende la gobernabilidad de Kast: "Él de verdad cree en la fortaleza de las instituciones"
¿Estafa masiva?: Denuncian a empresa supuestamente china que prometía millonarias ganancias y que desapareció en Fiestas Patrias
Tras críticas de la Comunidad Palestina de Chile: Matthei acusa que “respuesta” de Netanyahu ha sido “desproporcionada”
Luis Mariano Rendón dice que ministro Cordero debería salir de su cargo tras descubrimiento de Bernarda Silva con vida
Chile vs Japón: A qué hora y por dónde ver el partido por el Mundial Sub 20