Sismo de mediana intensidad se registra la mañana de este viernes cerca de Colchane: ¿Cuál fue su magnitud?

Un sismo de mediana intensidad se registró la mañana de este viernes 9 de octubre en la zona norte de Chile.
De acuerdo al Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor ocurrió a las 07:22 horas y tuvo una magnitud de 5.2.
Su latitud fue de -9.9, su longitud de -68.87 y su profundidad fue de 127.99 kilómetros.
Se localizó a 73.71 kilómetros al sur de Colchane.
Hasta el momento, Senapred no ha reportado eventuales afectaciones a infraestructura de la zona ni ha entregado información sobre personas lesionadas.
Hora Local: 2026/10/09 07:22:14, mag: 5.2, Lat: -19.9, Lon: -68.87, Prof: 127.99, Loc : 73.71 km al S de Colchane
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) October 9, 2026
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