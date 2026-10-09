Sismo de mediana intensidad se registra la mañana de este viernes cerca de Colchane: ¿Cuál fue su magnitud?

Un sismo de mediana intensidad se registró la mañana de este viernes 9 de octubre en la zona norte de Chile.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor ocurrió a las 07:22 horas y tuvo una magnitud de 5.2.

Su latitud fue de -9.9, su longitud de -68.87 y su profundidad fue de 127.99 kilómetros.

Se localizó a 73.71 kilómetros al sur de Colchane.

Hasta el momento, Senapred no ha reportado eventuales afectaciones a infraestructura de la zona ni ha entregado información sobre personas lesionadas.