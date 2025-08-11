Sismo de mediana intensidad se registra en la Región de Antofagasta

El epicentro se localizó a 78 kilómetros al sur de Socaire, con una profundidad estimada de 125 kilómetros.

La tarde de este lunes, un sismo de mediana intensidad remeció la Región de Antofagasta.

De acuerdo con el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico se registró a las 13:59 horas, alcanzando una magnitud de 4,1 en la escala de Richter.

El epicentro se localizó a 78 kilómetros al sur de Socaire, aunque en un principio, según el reporte preliminar, fue percibido en Mina La Escondida, con una profundidad estimada de 124 kilómetros.

Cabe destacar que ambas locaciones están separadas a cerca de 215 kilómetros de distancia.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) indicó que se mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en la zona.

Reporte preliminar

Reporte final