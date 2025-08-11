País

Sismo de mediana intensidad se registra en la Región de Antofagasta

Por CNN Chile

11.08.2025 / 14:19

{alt}

El epicentro se localizó a 78 kilómetros al sur de Socaire, con una profundidad estimada de 125 kilómetros.

La tarde de este lunes, un sismo de mediana intensidad remeció la Región de Antofagasta.

De acuerdo con el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico se registró a las 13:59 horas, alcanzando una magnitud de 4,1 en la escala de Richter.

El epicentro se localizó a 78 kilómetros al sur de Socaire, aunque en un principio, según el reporte preliminar, fue percibido en Mina La Escondida, con una profundidad estimada de 124 kilómetros.

Cabe destacar que ambas locaciones están separadas a cerca de 215 kilómetros de distancia.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) indicó que se mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en la zona.

Reporte preliminar

Reporte final

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN "No representa el mundo empresarial": Presidenta de la CPC tras dichos de Nicolás Ibáñez sobre aportes a las derechas

LO ÚLTIMO

País Tras querella de Municipio de Santiago: Desbordes califica como “completamente inaceptable” ataque a profesor del INBA
Avanza en el Senado proyecto que busca eximir de trámites y reducir plazos para la ampliación y construcción de cárceles
Fue a Puerto Rico para asistir al concierto de Bad Bunny y murió por disparos, según la Policía
Gobierno defendió reapertura gradual de El Teniente tras accidente que dejó 6 fallecidos |CNN Prime
"Oaxaca Slip-On": Adidas es acusado de apropiación cultural tras presentar zapatos similares a los tradicionales huaraches
Gustavo Cerati: El legado eterno del ícono del rock latino que marcó a toda una generación