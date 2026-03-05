Sin Marco Rubio: Confirman integrantes de delegación de Estados Unidos que vendrá al cambio de mando del Presidente Kast

A pesar que incluso tuvieron una conversación telefónica tras el resultado de la segunda vuelta presidencial, finalmente el hombre clave de Donald Trump para América Latina no vendrá a suelo chileno.

Ya está definida la delegación de representantes del Gobierno de Estados Unidos que vendrá al cambio de mando presidencial del próximo 11 de marzo.

Finalmente, luego de una serie de trascendidos, se confirmó que no vendrá a territorio chileno el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

Rubio es un hombre clave y opera como puente entre el presidente estadounidense, Donald Trump, con países del continente americano.

Ya en 2021 Kast se reunió con Rubio en Washington D.C., mientras que recientemente, luego de ganar la segunda vuelta presidencial, tuvieron un contacto telefónico.

En reemplazo de Marco Rubio, quien liderará el equipo será Christopher Landau, subsecretario de Estado, tal como dio a conocer DW.

Chile: President Donald Trump announced the presidential delegation to attend the inauguration of President-elect José Antonio Kast in Santiago on March 11, 2026. Deputy Secretary of State, Christopher Landau, will lead the delegation. pic.twitter.com/q45yrPDH5e — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) March 5, 2026

También la integrará el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd; el Alto Funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak; y el subsecretario Adjunto, de la Oficina de Asuntos Económicos, Caleb Orr.

A estos se sumará el subsecretario de Guerra Interino para la Defensa de la Patria y Asuntos de Seguridad de las Américas, Joseph Humire; la asesora Senior de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Viviana Bovo, y el jefe de Gabinete de la Oficina del Consejero, Matthew Rhodes .