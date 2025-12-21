Simpertigue afirma que “nunca” habló con Ulloa sobre nombramiento y que no ha “recibido regalos ni dádivas” en su trayectoria

El suspendido ministro de la Corte Suprema se refirió a la acusación constitucional en su contra por su involucramiento en la trama bielorrusa, detallando cuáles son sus vínculos con Lagos y Vargas. "Yo nunca he recibido regalos ni dádivas de ningún tipo", aseguró.

El suspendido ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue se refirió a la investigación de la trama bielorrusa en donde se le cuestiona sus vínculos con los abogados que llevaron el caso del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec SpA y que terminó con una millonaria indemnización por parte de Codelco.

Fue un viaje en crucero junto a uno de los abogados de Belaz Movitec, Eduardo Lagos, a solo días de haber concluído los pagos de la estatal al consorcio lo que levantó las primeras sospechas en la investigación que tiene como protagonista a Ángela Vivanco, exministra de la Suprema.

Simpertigue votó a favor del consorcio chileno-bielorruso en dicho fallo.

Sin embargo, a juicio del ministro hoy suspendido “no ha habido ninguna irregularidad” en sus actos, recalcando que no mantuvo ni mantiene una relación de “estrecha familiaridad” con Lagos ni otros de los implicados en la trama bielorrusa.

“Están evaluando lo que pasó hace algún tiempo atrás con la mirada de ahora, con personas que están en prisión preventiva. Pero, sin embargo, en el momento en que ocurrieron estos hechos que a mí me imputan como irregulares, que no lo son, no había ninguna anormalidad, no había nadie investigado, no había por qué sospechar de nada y actuando de buena fe”, contestó Simpertigue en Mesa Central de T13.

En esa línea, detalló las diferencias que a nivel de ordenamiento existen para las relaciones interpersonales de autoridades. Así, explicó que “estrecha familiaridad” es el máximo nivel de cercanía, lo que bajo su perspectiva no corresponde a la relación que mantuvo con Lagos ni otros implicados en el caso.

Además, aseguró que no sabía de quiénes eran los abogados en el caso al momento de integrar la sala que daría el fallo positivo al consorcio.

Sobre el viaje donde compartieron con Lagos, Simpertigue afirmó: “estas otras personas con las cuales teníamos alguna cercanía o relaciones de orden social en un momento se enteran que nosotros vamos de viaje y ellos se agregaron a una parte de nuestras vacaciones. Nunca viajamos con ellos a Europa”.

En ese sentido, señaló que tanto con Mario Vargas como con Eduardo Lagos, ambos actualmente en prisión preventiva, no tenían una relación de amistad sino más bien social, descartando la “estrecha familiaridad” previamente mencionada.

Finalmente, aseguró que no ha recibido regalos durante su trayectoria, ni siquiera de los abogados mencionados. “A mí nunca me han regalado nada. Yo nunca he recibido regalos ni dádivas de ningún tipo”, dijo.

Relación con exjuez Ulloa

Por otro lado, Simpertigue fue consultado sobre Antonio Ulloa, exjuez de la Corte de Apelaciones de Santiago que fue removido a través de la acusación constitucional aprobada en su contra.

Conocido por trabajo por más de 30 años, el suspendido ministro dijo que la relación que tiene con él “es la relación que tengo con cientos de jueces, especialmente ministros de la Corte de Apelaciones”.

Ante la pregunta sobre si Ulloa le pidió ayuda con su nombramiento a la Suprema, Simpertigue respondió: “no, nunca, por ningún motivo. Yo nunca hablé con él ni él nunca habló conmigo sobre esos temas. Nunca sobre mi nombramiento”.

Con ello, explicó su voto en contra de la remoción de Ulloa detallando que previamente en lo disciplinario ya se había resuelto esa controversia, por lo que no podía volver a referirse sobre algo ya zanjado.

La acusación constitucional en contra de Simpertigue es revisado este lunes en el Senado, a quienes ha pedido “hacer justicia” con él. Al igual que Ulloa, arriesga la remoción.

