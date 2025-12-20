“Gravísimo”: Presidente de la Cámara, José Miguel Castro, condena ataque a Meza y advierte acciones judiciales

El parlamentario enfatizó que los hechos serán evaluados para determinar los pasos a seguir desde el Congreso y aseguró que, si es necesario, se presentarán ante la justicia.

Polémica causó este sábado la agresión al diputado del Partido Republicano, José Carlos Meza, en el interior del Mall Plaza Norte, en la comuna de Huechuraba, mientras caminaba por los pasillos del centro comercial.

El incidente quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

En las imágenes se observa a un hombre siguiendo al parlamentario, increpándolo por declaraciones realizadas anteriormente sobre la ley de las 40 horas.

Durante el altercado, el agresor le lanzó insultos y lo golpeó por la espalda, mientras Meza intentaba responder con calma.

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro, calificó la agresión como “gravísima” y aseguró que se contactó con el parlamentario tras lo ocurrido.

“Se encuentra bien en estos momentos, pero no vamos a aceptar como Mesa de la Cámara que estas situaciones se sigan perpetuando”, señaló.

Castro enfatizó que los hechos serán evaluados para determinar los pasos a seguir desde el Congreso y aseguró que, si es necesario, se presentarán ante la justicia.

“Vamos a tomar todos los antecedentes de esto y los vamos a poner, si es necesario, frente a la justicia, porque no vamos a permitir que a un parlamentario se le trate de la forma que se le trató a él simplemente por pensar distinto. Eso no es Estado de Derecho, eso no es lo que queremos en Chile”, puntualizó Castro.