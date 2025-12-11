Caso Muñeca Bielorrusa: Fiscalía suma al ministro Simpertigue como imputado y Vivanco queda al borde de la formalización

La causa, liderada por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, avanza en paralelo a la revisión de la querella de capítulos contra la exministra Ángela Vivanco, cuyo futuro procesal quedó en manos de la Corte de Apelaciones de Santiago, que dejó la decisión en acuerdo tras dos jornadas de alegatos.

La investigación del Caso Muñeca Bielorrusa sumó nuevas actualizaciones este jueves: la Fiscalía confirmó que el suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue también aparece como imputado.

La información fue confirmada por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, quien lidera la causa.

Además, la Corte de Apelaciones de Santiago dejó en acuerdo la revisión de la querella de capítulos presentada contra la exministra Ángela Vivanco, cuyo futuro procesal podría definirse en las próximas horas.

Giro en la causa

El análisis del tribunal se extendió por dos jornadas. En la segunda, el Ministerio Público informó el cierre de alegatos y la causa quedó en acuerdo, quedando solo pendiente la decisión de la primera sala del tribunal de alzada.

Su resolución será clave: si admite la querella, la Fiscalía podrá formalizar a Vivanco y solicitar medidas cautelares; si la rechaza, la acusación quedaría sin efecto.

Qué se investiga

Vivanco enfrenta una investigación por cohecho y lavado de activos, delitos que habría cometido mientras integraba la Corte Suprema.

Según la Fiscalía, la exministra habría favorecido al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec en fallos del máximo tribunal, recibiendo presuntos beneficios económicos para ella y para terceros, entre ellos su pareja, Gonzalo Migueles.

Durante la primera jornada de alegatos, el Ministerio Público expuso una reconstrucción de fechas, resoluciones y conexiones con supuestos pagos provenientes de los abogados del consorcio, Mario Vargas y Eduardo Lagos.