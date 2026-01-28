SII se querella contra 5 empresarios chinos por evasión de impuestos: Monto supera los $2.300 millones

Desde el servicio señalaron que la "diferencia abultada entre el flujo de dinero real y el declarado no puede atribuirse a un simple error"

Este miércoles, el Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció la presentación de una querella por evasión de impuestos en contra de cinco ciudadanos chinos, vinculados con dos sociedades comerciales que operaban como “mall chinos” en el barrio Meiggs.

Las distintas maniobras realizadas por los empresarios en representación de las sociedades causaron un perjuicio fiscal asociado a la evasión correspondiente a la subdeclaración del Impuesto a la Renta de Primera Categoría, por un monto que supera los $2.300 millones.

El caso surgió tras una fiscalización de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Centro del SII por “operaciones con facturas falsas o no fidedignas, en el que se seleccionó para una auditoría a una de las sociedades comerciales asociada a los imputados en esta querella”.

En este contexto se detectaron transferencias millonarias entre las sociedades, las que no tendrían sustento en la contabilidad declarada. Así se pudo identificar que no se estarían declarando la totalidad de los ingresos obtenidos, por lo que se reunieron los antecedentes y se presentó la querella.

La Subdirectora Jurídica (S) del SII, Bárbara Olivares, señaló que “durante su análisis, el servicio pudo confirmar también que los ingresos brutos de estas sociedades superaban de forma dramática los ingresos declarados en sus Formularios N°22″.

Olivares recalcó que “esta diferencia abultada entre el flujo de dinero real y el declarado no puede atribuirse a un simple error, sino a un acto deliberado y malicioso de ocultamiento de ingresos con el fin de pagar un impuesto inferior al que correspondía”.