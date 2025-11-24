SII se querella contra 12 ciudadanos chinos que operaban casinos clandestinos y evadían impuestos

Estos sitios tenían vidrios polarizados para evitar ser descubiertos, además de una gran cantidad de máquinas tragamonedas en su interior.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) se querelló en contra de 12 personas de nacionalidad china que operaban casinos y evadían impuestos en Chillán (Región de Ñuble).

Desde el organismo señalaron que no contaban con la autorización legal, administrativa ni municipal que posibilita el desarrollo del giro de casinos o casas de apuestas.

Durante las fiscalizaciones, se detectó que estos sitios tenían vidrios polarizados para evitar ser descubiertos, además de una gran cantidad de máquinas tragamonedas en su interior.

Al revisar la documentación de los involucrados, estos “no registraban la presentación de declaraciones mensuales de IVA e Impuesto a la Renta por los ingresos obtenidos en el ejercicio de su giro de casinos”, otros registran ingresos menores o declaraban pérdidas, y otro grupo presentó sus declaraciones de impuestos, pero omitiendo los ingresos de las máquinas.

“El carácter clandestino de estas actividades se verificó también al considerar que los locales (…) mantienen vidrios polarizados con el objeto de evitar la fiscalización de la autoridad, carecen de patente municipal y no mantienen autorización de la Superintendencia de Casinos de juego para operar en la ciudad de Chillán”, agregaron desde el servicio.

La querella presentada por el SII se ampara en el artículo 97 N°8 del Código Tributario, que castiga el comercio ejercido sin cumplir las obligaciones de declarar y pagar los impuestos correspondientes, con multas del 50% al 400% de los impuestos eludidos y con presidio o relegación en cualquiera de sus grados.