SII se querella contra clan familiar agrícola por delitos tributarios: Perjuicio fiscal es de más de $4.700 millones

La institución detalló que el grupo familiar habría cometido delitos relacionados con el "aumento indebido de crédito fiscal de IVA, respaldado con facturas falsas o sin respaldo documentario",

El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Santa Cruz contra un clan familiar agrícola luego de detectar delitos tributarios asociados a un perjuicio fiscal de más de $4.704 millones.

Dichos ilícitos ocurrieron entre 2022 y 2025 y la institución los detectó tras un proceso de fiscalización que culminó con la presentación de una querella contra cuatro personas identificadas y contra todos quienes resulten responsables.

El grupo familiar, compuesto por un matrimonio y dos hermanos de la mujer, habría cometido delitos relacionados con el “aumento indebido de crédito fiscal de IVA, respaldado con facturas falsas o sin respaldo documentario”, señaló el subdirector jurídico del SII, Marcelo Freyhoffer.

Asimismo, “los querellados actuaban como administradores de hecho, representantes legales, socios y/o gerente general de 10 sociedades mediante las cuales cometieron estos ilícitos”.

Estos delitos son sancionados por el Código Tributario.

Freyhoffer detalló que los individuos “usaron 146 facturas falsas para dar una apariencia de legalidad a operaciones inexistentes, cuyo único objetivo era aumentar indebidamente el crédito fiscal de IVA y, de esta forma, obtener evadir impuestos”.

“Se trata de un clan familiar dedicado a la comercialización de productos agrícolas, que se ha ido trasladando de ubicación y replicando las irregularidades cometidas. En ese contexto, el SII ya se había querellado contra este grupo en 2023 en Maule, por delitos similares. Dicha causa se encuentra por ahora desformalizada”, añadió.