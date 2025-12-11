SII fiscaliza pagos en cuentas financieras de chilenos en el exterior por más de $1,5 billones: No se informaron en declaraciones de renta

La directora (s) del SII, Carolina Saravia, señaló que la institución usa distintas formas de informar para detectar eventuales anomalías o alertas que podrían constituir incumplimientos, y que en cada proceso de análisis se acota y depura la nómina de contribuyentes a analizar, en base con el modelo de gestión de cumplimiento de la institución, el cual incorpora diferentes riesgos tributarios.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) puso el foco en 63 contribuyentes que registran pagos en sus cuentas financieras en el exterior por más de $1,5 billones, pero que no los han incorporado en sus declaraciones anuales de renta.

El ente está focalizando sus próximas acciones de fiscalización en uno de los grupos de mayor impacto en la recaudación tributaria, es decir, los “contribuyentes con domicilio en Chile que registran cuentas financieras o inversiones en el extranjero”.

Esto, con el objetivo de “asegurar la correcta declaración de sus ingresos nacionales y extranjeros en nuestro país, así como el correspondiente pago de impuestos”.

Fiscalización del SII a cuentas financieras en el extranjero

Con la ayuda de herramientas -acuerdos de intercambios de información con diversos países-, como el Common Reporting Standar (CRS), el SII recibe en septiembre de cada año información sobre las cuentas en el extranjero a diciembre del año anterior.

De esa manera, y tras analizar los datos recibidos sobre el segundo semestre de 2024, “corresponde a cuentas financieras de chilenos en el exterior, con un saldo superior a los $28,2 billones ($28.219.030.226.743) a diciembre de 2023. Los pagos registrados en estas cuentas en el mismo período (es decir, rentas recibidas en la cuenta corriente relacionadas con intereses, dividendos y rescates, entre otros) llegaron a $16,5 billones”.

El Servicio informó que de la información obtenida, se identificó a 586 titulares directos de cuentas financieras en el exterior, o indirectos mediante “sociedades extranjeras controladas que, por si solos, representan pagos por $11,2 billones, es decir, un 68% de los montos totales pagados en las cuentas financieras extranjeras analizadas durante el año”.

De dicho grupo, se analizó en profundidad a 123 contribuyentes que “presentan pagos recibidos en sus cuentas financieras en el exterior, que presentan riesgos de incumplimientos asociados a la declaración de sus ingresos en el exterior”.

Carolina Saravia, directora (s) del SII, señaló que la institución usa distintas formas de informar para detectar eventuales anomalías o alertas que podrían constituir incumplimientos, y que en cada proceso de análisis se acota y depura la nómina de contribuyentes a analizar, en base con el modelo de gestión de cumplimiento de la institución, el cual incorpora diferentes riesgos tributarios.

Así, la institución seleccionó a 63 contribuyentes que “presentan un mayor riesgo de incumplimiento tributario, como la subdeclaración o no declaración de ingresos, quienes serán sometidos a procesos de auditorías especiales, con el objetivo central de verificar si corresponde que reconozcan estas rentas de fuente extranjera, además de pagar los impuestos correspondientes en nuestro país”.

En cuanto al segmento de los contribuyentes informados, “el 75,7% pertenece a personas naturales, mientras que el 24,3% restante corresponde a personas jurídicas”.

El SII recibió información desde 96 países. Los montos más altos informados a través del CRS corresponden a cuentas de contribuyentes con domicilio o residencia en Chile, en los siguientes países: