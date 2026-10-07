“Siguen reciclando los mismos liderazgos de siempre”: Senadora Camila Flores (RN) en contra de eventual nueva candidatura de Michelle Bachelet

La posibilidad de una eventual tercera postulación presidencial de la expresidenta Michelle Bachelet generó inmediatas reacciones del mundo político. Por parte de la oposición surgieron muestras de apoyo y respaldo, mientras que el oficialismo criticó la idea.

Por parte de este último sector, la senadora Camila Flores (RN) expresó su rechazo a esta eventual candidatura y criticó que la oposición ya esté levantando cartas para La Moneda a pocos meses del inicio de la administración de José Antonio Kast.

“Llama la atención que, prácticamente siete meses del actual gobierno, recién instalándose, ya la izquierda esté pensando en quién sería su carta presidencial”, afirmó Flores.

Bajo esta línea, criticó duramente que “no existan nuevos rostros” por parte de la izquierda y que “no hayan, en definitiva, sido capaces de cosechar personas que tengan capacidades de gobernar y de ganar una elección. Siguen siendo los mismos de siempre“.

Por el lado del bloque oficialista, explicó las expectativas que mantienen para el futuro tras la administración del presidente Kast y remarcó que esperan proyectar a la derecha en el Ejecutivo más allá del actual período presidencial.

“Eso es lo que nosotros, desde la derecha, esperamos que no nos pase. Lo que queremos nosotros es que, ojalá, cuando termine el actual gobierno, el presidente Kast le entregue la banda presidencial a uno de los nuestros, a una persona de derecha, y, evidentemente, que sea una persona que tenga las capacidades más allá de la edad”, sostuvo.

Bajo esa línea, la senadora apeló a las normativas vigentes que regulan la permanencia en cargos de elección popular para pedir que figuras tradicionales den un paso al costado.

“Aquellos liderazgos de los años 90, como es el caso de Michelle Bachelet, no sigan repitiéndose los platos eternamente. Y que, cuando avanzamos, por ejemplo, en el país con una ley que limita las reelecciones, también ojalá sea para que las autoridades entiendan cuál es el trasfondo que hay detrás de esto“, afirmó Flores.

“Y el trasfondo es que nuevas personas, nuevos liderazgos también tengan la capacidad y la posibilidad de llegar a las distintas magistraturas, el Senado, diputados, pero, por cierto, también, ¿por qué no? A la presidencia del país”, concluyó la senadora.