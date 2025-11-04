País clima

Siguen los pronósticos por tormentas eléctricas: DMC ahora emitió aviso para La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos

Por CNN Chile

04.11.2025 / 11:32

Este aviso se suma al decretado para las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y del Biobío.

Este martes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un nuevo aviso meteorológico por tormentas eléctricas que esta vez afectarán el sur del país.

Ahora, el organismo emitió un aviso uno para La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, donde se pronostican tormentas eléctricas desde la mañana del miércoles 5 de noviembre hasta la tarde esa misma jornada.

Este se suma al decretado este lunes para las de Coquimbo, Valparaíso, MetropolitanaO’Higgins, Maule, Ñuble y del Biobío, que se desarrollarán desde la mañana del miércoles 5 hasta la noche del jueves 6.

¿En qué zonas del sur habrá tormentas eléctricas?

  • Región de La Araucanía (Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)
  • Región de Los Ríos (Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)
  • Región de Los Lagos (Precordillera, Cordillera)

DMC explica qué es un aviso meteorológico

  • La DMC explicó que, a diferencia de una alerta o alarma, un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

