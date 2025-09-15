Sigue cayendo la natalidad: Recién nacidos en Chile disminuyeron un 4,8% en junio, según el INE

Desde el organismo señalaron que también hubo una disminución en los matrimonios, aunque en alza en los AUC. Revisa los detalles.

Este lunes, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló una disminución de los nacimientos en Chile durante el pasado mes de junio.

De acuerdo con cifras del Boletín Coyuntural de Estadísticas Vitales, hubo un total de 11.853 nacimientos durante junio, de los cuales el 51,1% son hombres y el 48,9% son mujeres.

La variación interanual anotó una disminución de 599 nacimientos, lo que representa una caída de 4,8%. En la variación mensual se observó una disminución de 690 nacidos vivos (-5,5%).

De acuerdo con el grupo de edad de la madre, el mayor porcentaje de los nacimientos de junio fue en el grupo de 30 a 34 años, con el 29% del total (3.438 nacidos vivos), seguido del grupo de madres de 25 a 29 años, con el 24,7% (2.929 nacidos vivos).

Matrimonios también disminuyeron

El organismo señaló que también disminuyeron los matrimonios, ya que en junio hubo un total 3.248 matrimonios en el país, lo que equivale a un descenso de 4%, respecto a igual mes de 2024.

En contraste, los Acuerdos de Unión Civil (AUC) ascendieron a 1.591, cifra que implicó un alza interanual de 17,7%. La gran mayoría de los acuerdos (88,6%) fueron entre parejas de distinto sexo; en tanto que los acuerdos civiles entre hombres correspondieron al 4,7%, mientras que los AUC entre mujeres llegaron al 6,7% del total.