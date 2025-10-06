País fiscalía

“Siento que él oculta información”: Viuda del Rey de Meiggs carga contra Kaminski

06.10.2025 / 14:07

En esta oportunidad, tras una segunda declaración, la viuda del fallecido Felipe Reyes, Constanza Astorga, entregó nuevos antecedentes al Ministerio Público, según consignó La Tercera. 

El nombre de Francisco Kaminski vuelve a resonar en el marco del caso del crimen de Rey de Meiggs. 

En esa línea, apuntó contra el animador y, aseguró, que según su sospecha, Kaminski debería más dinero de lo que él menciona. El rostro televisivo había asegurado a la fiscalía que le adeudaba 45 millones de pesos al fallecido Rey de Meiggs. 

“Yo a Kaminsky le avisé cuando venía de Viña a Santiago. Lo llamo y le digo, oye mataron al Felipe, y me dijo chuta Coni, ¿cómo? Y me dio las condolencias y nada más. Yo siento que él oculta información, creo que me debe más plata”, indicó la mujer.

