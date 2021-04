La presidenta del Colegio Médico, Dra. Izkia Siches, se refirió al ranking de la Revista Forbes que reveló los nombres de los multimillonarios que durante 2020 aumentaron su patrimonio.

La lista elaborada por el medio detalló que el año pasado, a pesar de la pandemia, hubo casos de multimillonarios que incrementaron en US$ 5 millones su fortuna, cifra nunca antes vista.

En el caso de Chile, entre los nombres que lideran se encuentran la familia Luksic (US$ 23.300 millones), Julio Ponce Lerou (US$ 4.100 millones), Horst Paulman (US$ 3.300 millones), el presidente Sebastián Piñera y su familia (US$ 2.900) y Roberto Angelini (US$ 2 mil millones).

Dichas fortunas presentaron aumentos con respecto al año anterior, lo que se conoce en medio de la discusión por el proyecto que fija un impuesto a “los súper ricos” en el Congreso.

Al respecto, Siches planteó que estos deberían liderar el proyecto: “Dejan a todos offside y quedan como reyes“, escribió en su cuenta de Twitter.

Deberían ellos mismos liderar el proyecto de #ImpuestosALosSuperRicos. Dejan a todos offside y quedan como reyes. 🤓 https://t.co/qC9AfN5ajw — Izkia Siches Pastén (@izkia) April 6, 2021

La iniciativa, impulsada por la diputada Camila Vallejo (PC) y parlamentarios de oposición, fue aprobada en general la semana pasada en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados.

En concreto, se establece un impuesto por única vez equivalente al 2,5% del patrimonio de quienes detenten un patrimonio igual o superior a US$ 22 millones. El propósito es financiar una renta básica universal para apoyar a la población ante la crisis derivada de la pandemia.

Por otra parte, la presidenta del Colegio Médico también se refirió a las “mega elecciones”, que fueron pospuestas para el 15 y 16 de mayo.

Luego de que el presidente Sebastián Piñera promulgara la ley que traslada de fecha los comicios, Siches expresó que “igual sería prudente tener un plan B”.