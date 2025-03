“Si no lo viéramos así, seríamos ingenuas”: Hassler acusa intento de dañar su imagen y la de Cariola en año de elecciones

La militante del PC expresó que “hay un uso indebido de la justicia para hacer política” y, desde su perspectiva, con el fin de “dañar nuestra imagen política”. Esto, en el contexto de la filtración de sus conversaciones con la diputada Cariola.

Irací Hassler se refirió a la filtración de sus conversaciones con la diputada Karol Cariola, en las que ambas realizaban críticas al Presidente Gabriel Boric, a Matías Meza-Lopehandía y a su par del Partido Comunista, Camila Vallejo. Además, abordó las intervenciones del alcalde Mario Desbordes.

Sobre su situación actual, la exalcaldesa de Santiago expresó que han sido días complejos, con “mucho ataque, exposición y vulneración de la intimidad”.

En cuanto a la revelación de sus conversaciones, comentó en El Ciudadano que estas “no tienen ningún valor en términos de investigación, pero sí tienen un valor respecto a la posibilidad de hacer daño a la imagen pública al exponer conversaciones privadas de un momento particular, hace bastante tiempo, y que no representan además la opinión que una puede tener de distintas personas”.

“Creo que hay una vulneración muy grave y que tiene que ver con cómo se malutilizan herramientas judiciales para interferir en la política y en la opinión pública”, complementó.

En ese sentido, reiteró que se sintió “vulnerada en mi intimidad, y lo siento profundamente. Es algo muy lamentable que no solo genera un daño a una o dos personas, sino que también implica un debilitamiento de las instituciones democráticas, porque esto daña la confianza en las instituciones y en la justicia”.

“Esto implica que cuando uno entrega voluntariamente un aparato para que se pueda investigar y despejar una situación —donde insisto, no hay ningún antecedente en mi contra, y, por tanto, va a quedar absolutamente demostrado que las imputaciones que hicieron políticos del Partido Republicano son falsas—, eso no genera tranquilidad sobre el cierre de la investigación en el tiempo correspondiente. En cambio, se genera otro daño paralelo, que no tiene que ver con los fines de la investigación o con hacer justicia, sino con una intencionalidad de daño político”, añadió.

Sobre el rol del alcalde de Santiago, Hassler sostuvo que lamentaba que él haya tenido acceso a información privada que “no debería tener”, y enfatizó que “es evidente, con la querella que el propio alcalde presentó, que incluye conversaciones de un informe reservado. Y es muy importante que se sepa y que se investigue cómo llegó a tener estas conversaciones privadas Mario Desbordes, que además forman parte de un informe reservado, y luego las utiliza para presentar una querella. Me parece grave y creo que debe investigarse”.

“Hay un uso indebido de la justicia para hacer política”

Al ser consultada sobre si, tras la filtración de las conversaciones, sigue pensando lo mismo del mandatario, respondió: “¿Alguna vez has hablado mal de una persona a la que quieres y valoras? Yo tengo la más alta valoración política y también un cariño personal hacia el Presidente Boric y su gobierno. Por eso siempre trabajé muy colaborativamente con ellos. Cuando tuvimos diferencias, también las abordamos desde el respeto y desde la búsqueda del bien común en los roles que a cada uno le ha tocado asumir”.

Finalmente, sobre si considera que los hechos ocurridos responden a una operación política, concluyó: “Hay un uso indebido de la justicia para hacer política, sí. Y creo que este intento de dañar nuestra imagen pública está directamente vinculado con los procesos electorales y nuestra eventual candidatura al Congreso. Hay una intencionalidad detrás, y si no lo viéramos así, seríamos muy ingenuas”.