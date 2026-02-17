SHOA descarta riesgo de tsunami para las costas de Chile tras temblor en la Región de Antofagasta

Desde el organismo establecieron que las características del sismo "no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami".

Este martes, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile tras el sismo en Calama.

“SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señalaron desde el Senapred en redes sociales.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico se registró a las 12:35 horas y alcanzó una magnitud de 5.0.

El temblor ocurrió específicamente a 72.98 kilómetros al noreste de Calama, en la provincia de El Loa (Región de Antofagasta), a una profundidad de 109.64 kilómetros.

