SHOA descarta amenaza de tsunami para las costas de Chile tras terremoto en Japón

Por Daniela Pérez P.

08.12.2025 / 11:59

Desde el organismo señalaron que el movimiento telúrico no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en Chile.

Este lunes, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó que existiera amenaza de tsunami en Chile tras el terremoto 7,6 registrado en Japón.

“El sismo, magnitud 7.6, localizado 32 KM al NE de Morioka, Japón, NO reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile“, señalaron en sus redes sociales.

Alerta de tsunami en Japón

El temblor se produjo a las 23:15 hora local frente a las costas de la prefectura de Aomori, en el noreste del archipiélago, con epicentro a 50 kilómetros de profundidad, de acuerdo con las autoridades meteorológicas.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) decretó alerta de tsunami para las costas japonesas, advirtiendo olas de hasta tres metros en algunas áreas, incluidas Iwate, Aomori y partes de Hokkaido.

Noticia en desarrollo…

