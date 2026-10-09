SHOA cancela alerta de tsunami para la Isla de Pascua tras terremoto en Panamá

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) canceló la amenaza de tsunami para la Isla de Pascua a raíz del terremoto que afectó a Panamá este viernes.

El organismo explicó que se canceló la alerta debido a que el Centro de Alertamiento de Tsunamis del Pacífico (PTWC) corrigió la magnitud del sismo de 8,0 a 7,6 en Panamá.

De esta forma, al ser un temblor menos potente, la energía liberada hacia el océano disminuyó de forma considerable.

Con la nueva magnitud, el Sistema Nacional de Alarma de Mareas (SNAM) realizó nuevas modelaciones y confirmó al SHOA que se descartó la posibilidad de tsunami en las costas del país.

Dicha información también fue confirmada por el Gobierno en redes sociales hace unos minutos: “De acuerdo con la última información proporcionada por los organismos técnicos competentes, el SHOA canceló la amenaza de tsunami para Rapa Nui, tras las evaluaciones realizadas a raíz del terremoto ocurrido en Panamá”.

De acuerdo con la última información proporcionada por los organismos técnicos competentes, el SHOA canceló la amenaza de tsunami para Rapa Nui, tras las evaluaciones realizadas a raíz del terremoto ocurrido en Panamá. — Vocería de Gobierno de Chile (@voceriagobierno) October 9, 2026

@GobiernodeChile @voceriagobierno @SubseInterior @min_interior @DPRValparaiso @Senapred_valpo De acuerdo a modelaciones efectuadas por el SNAM y PTWC, SHOA cancela la amenaza de tsunami para Isla de Pascua. Más información en: https://t.co/Opwl4MWbUS https://t.co/laIrVmC9k2 — SENAPRED (@Senapred) October 9, 2026

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