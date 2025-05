Sharp emplaza al FA por Caso ProCultura: “Tienen involucramiento político, no se pueden desentender políticamente de la crisis”

El exjefe comunal también emplazó al partido a asumir un rol activo, hacerse cargo de los errores y liderar con un estándar distinto al que han criticado históricamente.

En el marco de la investigación por el polémico Caso ProCultura, el exalcalde de Valparaíso y exmilitante del Frente Amplio (FA), Jorge Sharp, reiteró sus cuestionamientos hacia la colectividad, especialmente por la forma en que ha enfrentado la crisis. Además, apuntó un posible “involucramiento político” por parte del conglomerado de la que, aseguró, no se pueden deslindar.

En conversación con La Tercera, Sharp apuntó directamente a la responsabilidad política del sector y del gobierno liderado por el Presidente Gabriel Boric.

En el caso de Valparaíso en particular, Sharp sostuvo que, aunque no desea “hacer leña del árbol caído”, será la ciudadanía la que deberá evaluar el impacto político y electoral del caso de presunta corrupción en figuras del FA, especialmente de cara a futuras elecciones como la senatorial, donde uno de los presuntos involucrados es el diputado Diego Ibáñez.

Consultado por los intentos del Frente Amplio de desligarse del caso y atribuir responsabilidades a la Democracia Cristiana, el exalcalde recordó una advertencia que él mismo hizo en 2018, cuando aún formaba parte del bloque: “Siempre podíamos estar a pocos pasos de incurrir en los mismos errores que nos habíamos desafiado a superar”.

“Uno de ellos es no hacerse cargo de los errores que uno comete. Uno tiene que hacerse responsable, no puede desentenderse, aunque no tenga responsabilidad jurídica”, agregó.

Sin embargo, el exjefe comunal sostuvo: Yo no creo que la dirección del FA esté involucrada en algún hecho ilícito, pero sí el Frente Amplio tiene involucramiento político, evidentemente. No se puede desentender políticamente de la crisis. Tiene que tener un rol, un liderazgo, tratar de marcar la diferencia respecto a cómo se hacen las cosas”.

Finalmente, llamó a que el Frente Amplio asuma un liderazgo claro en la crisis.