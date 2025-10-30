Serviu arremete contra Falabella tras demanda por no pago de terreno por más de $3.800 millones: “Es inaceptable”

La institución pública aseguró que se encontraban en "plenas negociaciones para modificar la escritura" y avanzar con el proceso de compraventa.

Siguen las repercusiones luego que el grupo Falabella iniciara una arremetida legal contra el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) por el presunto pago de un terreno adquirido por parte de la entidad pública.

Esto, luego que una de las sociedades de Falabella –Inmobiliaria Rentas Dos– presentara el pasado 10 de octubre una demanda ejecutiva de obligación de dar contra el Serviu Metropolitano.

La firma sostiene que existiría una obligación de pagar el precio de una propiedad ubicada en San Joaquín, cuyo valor es de 98 mil UF, lo que equivale a unos $3.878 millones, y que habría sido vendido a la institución estatal.

Según lo informado por Diario Financiero, este miércoles el propio Serviu respondió a Inmnobiliaria Renta Dos y cuestionó las acciones de la empresa sobre la transacción.

El Serviu sostuvo que en coordinación con la Municipalidad de San Joaquín y la empresa hubo “conversaciones para resciliar y firmar una nueva compraventa en favor del municipio, conforme a la voluntad municipal, para que el terreno quedara a su nombre”.

Además, aseguran que están “en conversaciones para avanzar en una solución que beneficie a todos los incumbentes y permita finalizar este proceso para el beneficio de las familias de San Joaquín“.

“Se sostuvieron reuniones en los meses de mayo, junio, septiembre y octubre con el municipio, la empresa y la entidad patrocinante Unión Limitada para resciliar, y en el mismo acto, firmar la nueva compraventa, sin embargo, en ese intertanto este servicio fue notificado de la demanda ejecutiva por parte de Rentas Dos, lo que nos parece inaceptable dado que nos encontrábamos en plenas negociaciones para modificar la escritura y avanzar en el proceso de compraventa”, sostuvo la institución en una declaración al citado medio.

Además, indicaron que “hacemos un llamado a poder respetar los acuerdos, continuar el diálogo y la colaboración entre el estado y el mundo privado, para lograr avanzar en los distintos desafíos de este tiempo donde nos encontramos en medio de un plan de emergencia habitacional que nos llama a cumplir las metas que inciden directamente en el bienestar de las personas y en la continuidad de obras que se encuentran en procesos de inicio y ejecución”.