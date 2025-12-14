Servel estima que primeros resultados de la segunda vuelta presidencial se conocerán pasadas las 19:00 horas

El organismo electoral indicó que, una vez iniciado el cierre de mesas, el proceso de escrutinio y entrega de datos será ágil, permitiendo que los primeros cómputos oficiales de la elección entre José Antonio Kast y Jeannette Jara comiencen a difundirse durante la tarde-noche.

En el marco de la segunda vuelta presidencial, el Servicio Electoral (Servel) informó el horario estimado en que comenzarían a conocerse los primeros resultados del proceso, que enfrenta a José Antonio Kast y Jeannette Jara.

Según señaló el director regional del Servel en La Araucanía, Carlos Zurita, la expectativa del organismo es que los primeros cómputos oficiales comiencen a difundirse pasadas las 19:00 horas, una vez que se inicie el cierre de mesas de votación.

“Tenemos la expectativa de que alrededor de las 19:00 horas ya empiecen a fluir los primeros resultados de las mesas y, desde ese momento, el proceso debería ser muy expedito y rápido”, explicó la autoridad.

Desde el Servel recalcaron que el sistema de escrutinio y transmisión de datos permitirá que los resultados avancen de manera ágil durante la tarde-noche, a medida que las mesas finalicen el conteo de votos y reporten la información oficial.