Servel actualiza por elecciones 2025: 99,50% de las mesas ya están instaladas
Por CNN Chile
16.11.2025 / 09:40
Más de 15 millones de personas están habilitadas para votar en estos comicios, según informó el Servel.
El Servicio Electoral (Servel) informó que, a las 10:10 horas, un 99,50% de las mesas ya están instaladas a lo largo del país.
En estas elecciones, se deberá elegir el cargo de presidente o presidenta de la República. Además, se votarán senadores en siete regiones y diputados.
De acuerdo con el Servicio Electoral (Servel), un total de 15.779.102 personas están habilitadas para votar en estas elecciones donde el voto es obligatorio.
¿Cómo reviso mi mesa y local de votación?
- Quienes aún no conocen su mesa y local de votación deben ingresar al sitio del Servel (haz click aquí) y verificar ahí sus datos electorales.