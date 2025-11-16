Servel actualiza por elecciones 2025: 99,50% de las mesas ya están instaladas

Más de 15 millones de personas están habilitadas para votar en estos comicios, según informó el Servel.

El Servicio Electoral (Servel) informó que, a las 10:10 horas, un 99,50% de las mesas ya están instaladas a lo largo del país.

En estas elecciones, se deberá elegir el cargo de presidente o presidenta de la República. Además, se votarán senadores en siete regiones y diputados.

De acuerdo con el Servicio Electoral (Servel), un total de 15.779.102 personas están habilitadas para votar en estas elecciones donde el voto es obligatorio.

A esta hora, de un total de 40.473 Mesas Receptoras de Sufragios en territorio nacional, se encuentran instaladas 40.269, correspondientes al 99,50%. El detalle desagregado del proceso de instalación lo encuentras en https://t.co/iCgeaOv6NK pic.twitter.com/zuiDkG4FXp — Servicio Electoral (@ServelChile) November 16, 2025

¿Cómo reviso mi mesa y local de votación?