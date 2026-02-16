Sernageomin denuncia a Codelco ante Fiscalía por irregularidades en información sobre accidente en El Teniente

El organismo además recurrió a la Contraloría General de la República para que evalúe eventuales responsabilidades administrativas.

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) anunció este lunes la presentación de una denuncia formal ante el Ministerio Público tras detectar presuntas irregularidades en la información entregada por Codelco sobre el estallido de roca ocurrido en julio de 2023 en la División El Teniente.

Según informó el organismo, la decisión se adoptó luego de un análisis preliminar de los antecedentes técnicos y administrativos solicitados a la estatal.

“Estos documentos confirman inconsistencias graves entre la realidad operativa de la mina y lo informado oficialmente a la autoridad”, señaló el servicio en un comunicado.

La entidad fiscalizadora explicó que, tras conocerse las irregularidades, instruyó la entrega “inmediata y obligatoria” de toda la documentación revisada por el directorio de la minera, exigiendo además acceso irrestricto a los datos brutos de monitoreo sísmico y geomecánico.

En esa línea, advirtió que “no se aceptarán solo informes procesados” y que no se admitirá “margen alguno de desviación en el flujo de datos, bajo apercibimiento de las máximas sanciones legales”.

Tras revisar la información, Sernageomin resolvió acudir a la justicia para que se investigue “la eventual comisión de delitos asociados, ante el ocultamiento o alteración de información técnica trascendental para la seguridad minera de la faena”.

Además, debido a la naturaleza estatal de la empresa, el servicio presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República para que determine eventuales responsabilidades administrativas y evalúe el cumplimiento de los principios de probidad y transparencia.

“El compromiso de Sernageomin con la seguridad minera es intransable”, afirmó el organismo, subrayando que la colaboración técnica basada en datos fidedignos es fundamental para proteger la integridad de los trabajadores de la minería chilena.