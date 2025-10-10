País cybermonday

Sernac y su balance del Cyber Monday: ¿Cuáles fueron las empresas que más reclamos recibieron?

Por CNN Chile

10.10.2025 / 08:00

En su balance preliminar, el organismo reveló cuáles fueron los principales reclamos y qué regiones las concentraron, entre otros datos.

Este jueves, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó un balance preliminar del CyberMonday, informando que recibieron más de 500 reclamos durante las tres jornadas del evento.

¿Qué fue lo que más se reclamó durante el Cyber Monday?

En concreto, el ente recibió 531 reclamos de consumidores, donde destacan las cancelaciones unilaterales de compras, cobros superiores a los informados y descuentos que no fueron aplicados correctamente.

Además, el organismo sostuvo que recepcionó 402 casos correspondientes a proveedores no adscritos al evento oficial de compras online. Es decir, en total, fueron 933 reclamos de consumidoras y consumidores.

La Región Metropolitana concentró la mayoría de reclamos (60%), seguida de Valparaíso (12%), Biobío (7%), Maule (3,8%), Araucanía (3,6%), O´Higgins (3,6%), Ñuble (3,4%), Los Lagos (3%), Coquimbo (2,2%) y Los Ríos (1,6%).

Según el Sernac, el peak de reclamos de este tipo de eventos suele ocurrir durante las dos semanas posteriores, por demoras en despachos o a que los productos enviados no corresponden a los adquiridos.

“Por ello, estaremos monitoreando el comportamiento de las empresas, y en caso de incumplimientos, adoptará las acciones correspondientes para ir en defensa de los derechos de las y los consumidores”, agregaron.

Las empresas más reclamadas durante el Cyber Monday

Sin considerar participación de mercado ni cantidad de transacciones (solo volumen) las cinco empresas del evento oficial que concentraron la mayor cantidad de reclamos durante las tres jornadas fueron:

  • Tiendas Falabella-Falabella.com-Linio: 25%
  • Cencosud-Paris: 8,1%
  • Sodimac (Homecenter): 7,5%
  • Hiper Lider – Lider.cl:7,2%
  • Ripley: 5,5%

Principales derechos post Cyber Monday

  • Retracto: Los consumidores tienen derecho al retracto, es decir, pueden arrepentirse en compras electrónicas, telefónicas o por catálogos dentro de los 10 días siguientes desde que recibió el producto o contrató el servicio.
  • Garantía: En caso de que el producto adquirido salga defectuoso o falle durante 6 meses de recibido por uso normal, los consumidores tienen derecho a la garantía legal, lo que implica que los consumidores pueden exigir el cambio, la reparación o la devolución del dinero.
  • Multas: En caso de que el Servicio denuncie a alguna empresa ante la justicia, arriesgan multas de hasta 300 UTM (casi $21 millones aproximadamente por cada infracción). Si hay un incumplimiento que afecte a un grupo importante de consumidores, el Sernac tiene la facultad de iniciar Procedimientos Voluntarios para perseguir compensaciones; o incluso puede interponer demandas colectivas.

