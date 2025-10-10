Sernac y su balance del Cyber Monday: ¿Cuáles fueron las empresas que más reclamos recibieron?

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.
En su balance preliminar, el organismo reveló cuáles fueron los principales reclamos y qué regiones las concentraron, entre otros datos.
Este jueves, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó un balance preliminar del CyberMonday, informando que recibieron más de 500 reclamos durante las tres jornadas del evento.
En concreto, el ente recibió 531 reclamos de consumidores, donde destacan las cancelaciones unilaterales de compras, cobros superiores a los informados y descuentos que no fueron aplicados correctamente.
Además, el organismo sostuvo que recepcionó 402 casos correspondientes a proveedores no adscritos al evento oficial de compras online. Es decir, en total, fueron 933 reclamos de consumidoras y consumidores.
La Región Metropolitana concentró la mayoría de reclamos (60%), seguida de Valparaíso (12%), Biobío (7%), Maule (3,8%), Araucanía (3,6%), O´Higgins (3,6%), Ñuble (3,4%), Los Lagos (3%), Coquimbo (2,2%) y Los Ríos (1,6%).
Según el Sernac, el peak de reclamos de este tipo de eventos suele ocurrir durante las dos semanas posteriores, por demoras en despachos o a que los productos enviados no corresponden a los adquiridos.
“Por ello, estaremos monitoreando el comportamiento de las empresas, y en caso de incumplimientos, adoptará las acciones correspondientes para ir en defensa de los derechos de las y los consumidores”, agregaron.
Sin considerar participación de mercado ni cantidad de transacciones (solo volumen) las cinco empresas del evento oficial que concentraron la mayor cantidad de reclamos durante las tres jornadas fueron:
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.