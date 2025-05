Ingreso de bengalas y vendedores de alcohol: Sernac oficia a Lotus por problemas de seguridad en show de System of a Down

El organismo exigió a Lotus un informe detallado sobre las medidas de seguridad adoptadas, la gestión de incidentes durante el evento y la disponibilidad de equipos de primeros auxilios.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició este viernes a la productora Lotus tras recibir múltiples reclamos por problemas de seguridad durante el concierto de System of a Down en el Parque Estadio Nacional de Santiago.

La banda armenio-estadounidense reunió a más de 50.000 personas el miércoles 30 de abril, pero el evento estuvo marcado por fallas en los controles de seguridad no autorizado.

En ese contexto, el Sernac tomó conocimiento de los inconvenientes a través de reclamos directos y publicaciones en redes sociales, destacando preocupaciones sobre el espacio habilitado y las condiciones de seguridad en el consumo.

Ante esto, el organismo solicitó a Lotus que informe sobre el protocolo de seguridad implementado, las medidas adoptadas durante el evento y si se contaba con equipamiento de primeros auxilios.

La productora tiene un plazo de 10 días hábiles para entregar una respuesta; de lo contrario, podrían iniciarse acciones legales.

Problemas con la preventa de entradas

Los asistentes también reportaron problemas con la preventa de entradas, que incluyó tiempos de espera de hasta cuatro horas, caídas del sistema y falta de información clara sobre cambios en la ubicación de los boletos.

Tras estos inconvenientes, Lotus cambió de plataforma de venta y reprogramó la preventa, lo que generó más frustración entre los fanáticos.

El Sernac también ofició a la ticketera Livetickets para aclarar las circunstancias de las fallas en el proceso de venta