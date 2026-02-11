País sernac

Sernac oficia a empresa de conservas por presencia de peligrosa bacteria en lote de choritos en aceite

Por CNN Chile

11.02.2026 / 14:59

En concreto, se encontró la bacteria Clostridium botulinum, agente que puede provocar botulismo. Revisa los detalles.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a la empresa responsable del producto en conserva “Choritos en aceite marca Antartic” por la presencia de una peligrosa bacteria en un lote.

Esto luego de la alerta de seguridad alimentaria emitida por el Ministerio de Salud (Minsal), que ordenó el retiro preventivo del mercado de este alimento a propósito de la presencia de la bacteria.

La alerta se refiere específicamente al lote N° L 23 12 25, con fecha de elaboración 23 de diciembre de 2025 y fecha de vencimiento diciembre de 2029, debido al hallazgo de la bacteria Clostridium botulinum, agente que puede provocar botulismo, una enfermedad neuroparalítica grave y potencialmente mortal si no es tratada oportunamente.

Ante esta situación, y considerando el derecho de las personas consumidoras a la seguridad en el consumo de bienes y servicios, el Sernac solicitó a la empresa que informe en un plazo de 10 días hábiles las medidas que adoptará para proteger a los consumidores.

Entre los antecedentes requeridos por el Servicio se encuentran las acciones de información que se entregarán a los consumidores sobre los riesgos asociados al producto; los canales de atención disponibles para consultas o reclamos; las medidas de reparación o compensación para quienes hayan adquirido el producto; los procedimientos establecidos para el retiro del producto del mercado; y la información respecto de eventuales reclamos o reportes de afectaciones a la salud.

El Sernac recordó que las empresas están obligadas a informar oportunamente riesgos no previstos asociados a sus productos y adoptar todas las medidas necesarias para resguardar la seguridad de los consumidores, advirtiendo además que, en caso de no recibir respuesta dentro del plazo, evaluará las acciones legales y administrativas correspondientes, las que podrían implicar sanciones de hasta 400 UTM, además de otras medidas contempladas en la normativa vigente.

 

