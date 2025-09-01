País fiestas patrias

Sernac intensifica fiscalizaciones en transporte, alimentos y turismo previo a Fiestas Patrias

Por CNN Chile

01.09.2025 / 21:38

{alt}

En la antesala de Fiestas Patrias, el Sernac está coordinando acciones con la Seremi de Salud, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y el Servicio Agrícola y Ganadero, con el fin de resguardar los derechos de los consumidores.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) dio a conocer las directrices de su plan de fiscalizaciones que se llevará a cabo en todo el país durante las Fiestas Patrias.

El objetivo de esta medida es resguardar los derechos de los consumidores, considerando el aumento en la compra de bienes y contratación de servicios durante septiembre.

Mercados prioritarios de fiscalización

El Sernac informó que pondrá especial atención en los rubros que concentran mayor actividad en estas fechas:

  • Transporte terrestre (buses): Se verificará que se respeten los precios publicados, las condiciones ofrecidas y la seguridad de los viajes.
  • Carnicerías y supermercados: Se revisará la rotulación de productos, la exhibición de precios, promociones claras y condiciones de venta.
  • Alojamientos turísticos: Se fiscalizará que los servicios contratados correspondan con lo efectivamente ofrecido.
  • Parrillas eléctricas y a gas: Se controlará la seguridad de los productos y la rotulación, verificando que cuenten con el sello de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

En el norte del país, además, se realizarán fiscalizaciones en la Zona Franca de la Región de Tarapacá.

Coordinación con otras entidades

Estas inspecciones se desarrollarán a nivel nacional y, en muchos casos, en coordinación con otros organismos públicos, como la Seremi de Salud, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), entre otros.

Reclamos de los consumidores

Los consumidores pueden presentar sus reclamos de manera gratuita a través de tres canales:

  • Portal del Consumidor en SERNAC.cl
  • Teléfono gratuito 800 700 100
  • Oficinas regionales del Sernac en todo el país

DESTACAMOS

Cultura La guía definitiva de panoramas culturales durante septiembre 2025 en Santiago

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Ossandón afirma que "no existe el piñerismo": "Se muere y se acabó. ¿Qué pasó después?"
Ossandón afirma que descuelgues hacia Kast dañan a Matthei, pero que "es una señal de que no tienen equipo"
Ossandón asegura que de ser invitado a un eventual gobierno de Kast, "pondría condiciones" para sumarse
Rachas de viento de 60 a 90 km/h en dos regiones del norte: DMC emite aviso por probabilidad de tormentas de arena
Tras fuga de apoyos hacia Kast, Evelyn Matthei estrena nuevo slogan de campaña llamando a la unidad
Evelyn Matthei relanza su campaña presidencial | CNN Prime