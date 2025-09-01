Sernac intensifica fiscalizaciones en transporte, alimentos y turismo previo a Fiestas Patrias

En la antesala de Fiestas Patrias, el Sernac está coordinando acciones con la Seremi de Salud, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y el Servicio Agrícola y Ganadero, con el fin de resguardar los derechos de los consumidores.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) dio a conocer las directrices de su plan de fiscalizaciones que se llevará a cabo en todo el país durante las Fiestas Patrias.

El objetivo de esta medida es resguardar los derechos de los consumidores, considerando el aumento en la compra de bienes y contratación de servicios durante septiembre.

Mercados prioritarios de fiscalización

El Sernac informó que pondrá especial atención en los rubros que concentran mayor actividad en estas fechas:

Transporte terrestre (buses): Se verificará que se respeten los precios publicados, las condiciones ofrecidas y la seguridad de los viajes.

Carnicerías y supermercados: Se revisará la rotulación de productos, la exhibición de precios, promociones claras y condiciones de venta.

Alojamientos turísticos: Se fiscalizará que los servicios contratados correspondan con lo efectivamente ofrecido.

Parrillas eléctricas y a gas: Se controlará la seguridad de los productos y la rotulación, verificando que cuenten con el sello de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

En el norte del país, además, se realizarán fiscalizaciones en la Zona Franca de la Región de Tarapacá.

Coordinación con otras entidades

Estas inspecciones se desarrollarán a nivel nacional y, en muchos casos, en coordinación con otros organismos públicos, como la Seremi de Salud, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), entre otros.

Reclamos de los consumidores

Los consumidores pueden presentar sus reclamos de manera gratuita a través de tres canales: