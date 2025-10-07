País sernac

Sernac emite alerta de seguridad por batería externa Xiaomi: Existe “riesgo de incendio por sobrecalentamiento”

Por CNN Chile

07.10.2025 / 12:57

A la fecha se han reportado 23 casos en China, Malasia, Indonesia, Singapur y Hong Kong derivados de esta condición. Revisa qué hacer en caso de tener una de las baterías afectadas.

Este lunes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para baterías externas de la marca Xiaomi por defectos en su fabricación.

¿Qué problema se detectó en las baterías Xiaomi?

Desde el organismo detallaron que son las baterías externas de 20000 mAh con cable integrado (Power Bank) Xiaomi 33W, modelo PB2030MI, a propósito de un “defecto de fabricación de la batería de litio”.

La empresa señaló que se trata de un desperfecto que, en algunas circunstancias, provoca que el componente celular de iones de litio del cargador de batería se sobrecaliente, lo que podría suponer un riesgo de incendio.

El Sernac afirmó hay un total de 27 baterías que se encuentran actualmente en manos de personas consumidoras y que fueron comercializadas en Chile entre agosto y septiembre del 2024.

Según Xiaomi, a la fecha se han reportado 23 casos en China, Malasia, Indonesia, Singapur y Hong Kong, derivados de esta condición hasta el momento. En Chile no se ha registrado ningún accidente asociado.

¿Qué hago si tengo una de las baterías Xiaomi afectadas?

  • En caso de contar con una batería Xiaomi, modelo PB2030MI, se recomienda verificar si es uno de los productos afectados revisando el número de serie (SN), adjunto en el listado de la alerta.
  • En caso de que corresponda, se debe suspender el uso del producto para evitar riesgos.
  • La medida de reparación consiste en el reembolso total del dinero pagado por el producto, lo que equivale a $30.990.
  • La compañía ha instruido a los distribuidores que vendieron el producto a discutir y acordar el método de reembolso que más le acomode a los afectados, de manera que tengan una compensación total del producto.
  • Si se compró el producto a través del sitio web oficial de Xiaomi y pertenece al lote afectado: el consumidor se debe poner en contacto con el servicio de atención al cliente local de Xiaomi, enviando un correo electrónico a support.global@support.mi.com para obtener la información de contacto.
  • Si se compró el producto a través de canales no oficiales de Xiaomi: El afectado se debe poner en contacto con el servicio de atención al cliente enviando un correo a support.global@support.mi.com.

Localización SN

