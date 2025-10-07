Sernac emite alerta de seguridad por batería externa Xiaomi: Existe “riesgo de incendio por sobrecalentamiento”

A la fecha se han reportado 23 casos en China, Malasia, Indonesia, Singapur y Hong Kong derivados de esta condición. Revisa qué hacer en caso de tener una de las baterías afectadas.

Este lunes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para baterías externas de la marca Xiaomi por defectos en su fabricación.

¿Qué problema se detectó en las baterías Xiaomi?

Desde el organismo detallaron que son las baterías externas de 20000 mAh con cable integrado (Power Bank) Xiaomi 33W, modelo PB2030MI, a propósito de un “defecto de fabricación de la batería de litio”.

La empresa señaló que se trata de un desperfecto que, en algunas circunstancias, provoca que el componente celular de iones de litio del cargador de batería se sobrecaliente, lo que podría suponer un riesgo de incendio.

El Sernac afirmó hay un total de 27 baterías que se encuentran actualmente en manos de personas consumidoras y que fueron comercializadas en Chile entre agosto y septiembre del 2024.

Según Xiaomi, a la fecha se han reportado 23 casos en China, Malasia, Indonesia, Singapur y Hong Kong, derivados de esta condición hasta el momento. En Chile no se ha registrado ningún accidente asociado.

¿Qué hago si tengo una de las baterías Xiaomi afectadas?