Sernac denuncia ante el Ministerio Público a exclusiva mueblería por posible estafa: “Nos parece de extrema gravedad”

Diversos consumidores denunciaron haber pagado altas sumas de dinero por muebles de diseño que nunca fueron entregados.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra de los representantes de una exclusiva mueblería por presunta estafa y apropación indebida.

En concreto, la denuncia se presentó contra la empresa Comercial BC Chile S.A. y de su representante en el país, Claudio Guiñerman, quienes operan en Chile bajo la marca BoConcept.

La acción del servicio se origina tras una serie de reclamos ingresados por consumidores que aseguran haber pagado altas sumas de dinero por muebles de diseño que nunca fueron entregados.

Según los antecedentes, el proveedor comercializó muebles e iluminación de alto valor a nivel nacional, tanto en tiendas físicas como a través de su web. Sin embargo, en múltiples casos los productos no fueron entregados y tampoco se restituyó el dinero pagado, generando un perjuicio patrimonial a los consumidores afectados.

Los denunciantes relatan que recibieron reiteradas promesas de entrega por parte de vendedores y del representante legal, con fechas de despacho que luego no se cumplieron. En ese proceso, aseguran haber recibido información falsa o engañosa, hasta que finalmente la empresa dejó de responder llamadas, correos y mensajes.

Ante la falta de respuestas en Chile, uno de los afectados decidió contactar directamente a la casa matriz de BoConcept en Dinamarca. Desde la marca internacional informaron que la franquicia chilena había cesado sus operaciones, cerrado sus locales físicos y que no mantenía pedidos activos en el sistema global, lo que confirmaría que determinados productos nunca fueron encargados, pese a haber sido cobrados en su totalidad.

En paralelo, y según información del Poder Judicial, Comercial BC Chile S.A. se encuentra desde el año pasado en un procedimiento de liquidación concursal en el 16° Juzgado Civil de Santiago. Este antecedente refuerza las sospechas sobre la continuidad de las operaciones de la empresa pese a su situación de insolvencia.

La directora regional del Sernac Los Lagos, Fernanda Gajardo, sostuvo que “acá la supuesta empresa siguió funcionando en 2025 pese a su situación de insolvencia, con tiendas físicas abiertas, un sitio web y redes sociales activas realizando ventas y recibiendo dinero”.

“Se comprometieron fechas de entrega pese a la inexistencia real del pedido ante el proveedor internacional. Hoy cerraron todo, sin entregar los productos ni devolver los montos pagados. Esto nos parece de extrema gravedad donde hay eventuales delitos que deben ser investigados”, agregó Gajardo.