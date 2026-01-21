País sernac

Sernac emite alerta de seguridad en autos Ford Mustang por defecto en sensor del nivel del líquido de frenos

Por Valentina Sánchez Cárdenas

21.01.2026 / 09:54

El organismo indicó que los autos fueron vendidos en Chile entre 2019 y 2023.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad por vehículos Ford Mustang vendidos en Chile entre 2019 y 2023.

La alerta se debe a un defecto en el sensor de nivel de líquido de frenos, lo que implica un riesgo para la seguridad de los consumidores.

Los autos Ford Mustang fueron comercializados en Chile entre agosto de 2019 y enero de 2023. Actualmente, hay 524 unidades en consumidores.

El VIN o número de chasis se puede revisar aquí.

Alerta de seguridad en autos Ford Mustang

Ford Motor Company Chile SPA informó al Servicio que “el sensor de nivel de líquido de frenos no está configurado correctamente para activar la luz de advertencia visual cuando el nivel del líquido de frenos en el depósito del cilindro maestro es inferior al recomendado, lo que puede generar una no advertencia del nivel, aumentando el riesgo de accidente”.

En caso de ocurrir dicha situación, las personas “podrían no recibir la advertencia referida al bajo nivel de líquido de frenos cuando este se agote, lo que podría aumentar el riesgo de accidente”.

Hasta la fecha no se han reportado accidentes derivados de esta condición en Chile.

El Sernac instruyó a los consumidores:

  • Verificar si su vehículo se encuentra dentro de la alerta de seguridad identificándose con el número de VIN
  • Comunicarse a través de los puntos de contacto y agendar cita para que ejecute la campaña

En cuanto a medidas, se actualizará gratis el software del Módulo de Control de la Carrocería (BCM).

El proceso se hará a través de “herramientas oficiales de diagnóstico IDS o FDRS, garantizando que los sistemas electrónicos del vehículo cuenten con la versión más reciente y segura”.

