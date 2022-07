La tarde de este miércoles, el ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, publicó en sus redes sociales sus “primeras siete verdades” tras “haber recuperado” su libertad de expresión.

En primer lugar, Micco afirmó que “a partir del 18 de octubre se cometieron las más graves violaciones a los derechos humanos desde el retorno a la democracia. Esto fue afirmado en forma unánime por el Consejo del INDH”.

A su vez, denunció que hasta el día de hoy “el Estado de Chile no está cumpliendo con sus deberes de darse los medios para que se investiguen, juzguen y castiguen las violaciones a los derechos humanos”. Motivo, por el que la dirección del organismo “ha dicho que estamos más cerca de la impunidad que de la verdad y la justicia”.

“Hasta el día de hoy nadie ha comprobado que en Chile, el Estado se organizó y ejecutó un ataque masivo a la población civil, pactando la impunidad. No hay ningún informe internacional de DD.HH. que diga lo contrario, ni tampoco el INDH”, añadió.

Por otro lado, Micco acusó que “el 3 de noviembre del 2019 me vi en la obligación de decir que no creía que habían violaciones sistemáticas, porque falsamente se me atribuyó haber dicho lo contrario y tal mentira se difundió en Chile y Europa”.

A continuación, aseguró que “el Consejo del INDH fue presionado mediante paros de 60 días y una toma de 180 días para declarar que en Chile habían presos políticos (presos de conciencia)”.

“Me negué a vender mi conciencia y a destruir la autonomía del Instituto y dije que en Chile no los había”, expresó el ex director.

En esa línea, planteó que “ante la pregunta de quiénes intentaron violentar la autonomía del INDH, respondo que simplemente busquen en redes sociales qué partidos políticos y organizaciones sociales apoyaron la toma del INDH por parte de una organización de ex secundarios”.

“Que estas presiones, que incluyeron funas y amenazas de muerte, fueron denunciadas y condenadas por las directivas de las organizaciones de la Defensoría del pueblo de todo el mundo”, concluyó.