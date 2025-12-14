“Seremos unos perros”: Parisi critica la “dicotomía extrema” y anticipa oposición del PDG a un eventual gobierno de Kast o Jara

El líder del PDG cuestionó la polarización de la segunda vuelta y adelantó que su colectividad ejercerá una oposición dura frente a un eventual gobierno de Kast o Jara.

El excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, entregó este domingo un punto de prensa a las afueras de su local de votación en la comuna de La Reina, donde cuestionó el escenario de segunda vuelta presidencial y anticipó un rol opositor activo frente a un eventual gobierno de Jeannette Jara o José Antonio Kast.

Parisi calificó como negativa la disyuntiva electoral entre ambos candidatos y sostuvo que la polarización no le hace bien al país. “Tenemos que elegir entre extrema derecha o extrema izquierda, y eso es malo para Chile”, afirmó.

En esa línea, agregó que espera que este escenario no se repita en el futuro. “Ojalá que en las próximas elecciones la dicotomía ‘entre facho y comunacho’ quede en el pasado”, señaló.

Oposición del PDG: “Seremos unos perros”

El líder del PDG adelantó que su colectividad ejercerá oposición frente a las iniciativas que considere negativas, independiente de quién resulte electo en la segunda vuelta.

“Vamos a hacer oposición de las malas ideas y vamos a abrazar las buenas ideas”, afirmó, advirtiendo que si el próximo gobierno intenta reducir beneficios sociales, revertir la jornada de 40 horas o restringir libertades individuales, el PDG actuará con dureza.

“Si el próximo Presidente o Presidenta plantea ese tipo de medidas, nosotros vamos a ser la peor pesadilla de Jara o de Kast”, sostuvo.

Parisi profundizó sus críticas al referirse a un eventual gobierno de la candidata oficialista. “Si Jara sale electa y quiere gastar plata como loca, créeme que nosotros vamos a fiscalizar y vamos a ser unos perros con respecto a esas decisiones”, afirmó.