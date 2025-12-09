Seremi de Salud de Valparaíso, Lorena Cofré, renuncia a su cargo tras denuncia por acoso laboral en caso de Sol Millakura

La salida de la autoridad se produce tras la muerte de la periodista Sol Millakura en noviembre pasado, quien había denunciado hostilidades en su lugar de trabajo vinculadas a Cofré.

Lorena Cofré renunció este martes como seremi de Salud de Valparaíso, en medio de la controversia generada por un caso que involucra denuncias de acoso laboral y discriminación por identidad de género.

A través de una misiva al Ministerio de Educación, la ahora exautoridad aseguró: “Durante las últimas semanas he sido objeto de una serie de acusaciones por supuestas vulneraciones, las que han afectado el normal funcionamiento del servicio y han tenido un impacto profundo en mi integridad personal y profesional”.

“Frente a dichas imputaciones, reitero de manera clara y categórica mi inocencia, confiando en que los procesos que correspondan permitirán esclarecer los hechos”, añadió.

También sostuvo que se dedicará a “buscar justicia” y “esclarecimiento de los hechos por todas las vías que correspondan”.

La salida de la autoridad se produce tras la muerte de la periodista Sol Millakura en noviembre pasado, quien había denunciado hostilidades en su lugar de trabajo vinculadas a Cofré.

Cofré, militante del Frente Amplio, presentó su renuncia este martes alegando “razones de salud mental”, además permanecía en licencia médica, por lo que su puesta era ocupado por un subrogante, según La Tercera.

Esta decisión se suma a la suspensión de su militancia en la colectividad tras la divulgación de la denuncia.

Millakura, identificada como persona no binaria, había sido desvinculada de la seremi en marzo de 2025 y presentó una querella por vulneración de derechos, despido injustificado y discriminación.

La denuncia apuntaba directamente a su jefa, señalando un trato hostil relacionado con su identidad de género.