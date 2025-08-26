Seremi de Energía de Aysén presentó renuncia al cargo tras conocerse publicaciones contra Piñera y Carabineros

Sandra Maldonado no alcanzó a estar más de 24 horas al cargo de la secretaría regional ministerial luego que se hicieran públicos comentarios sobre el expresidente y la institución policial.

Este martes Sandra Maldonado presentó su renuncia al cargo de secretaría regional ministerial (Seremi) de Energía en la Región de Aysén tras la polémica que desataron antiguos mensajes que había publicado en sus redes sociales.

Entre las publicaciones de 2020 reflotadas tras su nombramiento, Maldonado compartía comentarios sobre el expresidente Sebastián Piñera, quien estaba en la presidencia en ese momento.

“Cabros: si me piteo a Piñera, me llevarían cigarros a la cárcel?? (sic)”, decía una de las publicaciones. En otra, decía “Carabineros dará clases de montaje a equipo de TVN”.

Frente a los cuestionamientos, la ahora exseremi pidió disculpas y reconoció que los dichos fueron un error.

Sin embargo, de todas formas terminó presentando su renuncia al cargo que precisamente había asumido el lunes.