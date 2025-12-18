Será ley proyecto que regula nuevas exigencias para ingresar a carreras de pedagogía: Así funcionará

El proyecto fue enviado al Ejecutivo para ser promulgado como ley.

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 124 votos a favor y una abstención las modificaciones del Senado al proyecto que cambia la ley 20.129, el cual establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior.

En concreto, se regulan nuevas exigencias para el ingreso a carreras y programas de pedagogía.

La iniciativa, que fue enviada al Ejecutivo para ser promulgada como ley, tiene como objetivo “prevenir los efectos negativos que podría generar un aumento abrupto de los requisitos de ingreso a las carreras de pedagogía a partir de enero de 2026″.

Dicho incremento podría “reducir significativamente la cantidad de estudiantes”, lo que “pondría en riesgo la sostenibilidad de los programas y la disponibilidad de futuros docentes”.

De acuerdo a la propuesta aprobada, en 2030 entrará el vigor el esquema definitivo previsto por la ley, que es el requisito de obtener un puntaje en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) equivalente al percentil 60.

El texto también indica que se incorporará un régimen transitorio que “aumenta gradualmente el percentil exigido desde 2026, comenzando con el percentil 33 o superior y alcanzando el 47 o superior, para 2029”.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, señaló en la instancia que se ha experimentado una disminución de las postulaciones a carreras de pedagogía.

Así, dijo que con la ley se propone una transición que permitirá comenzar con un 33% de evaluación en la PAES en 2026, con lo que se evitaría un aumento abrupto de los requisitos de ingreso a este tipo de carrera.

La meta “es alcanzar de manera gradual y sostenible el 60 % superior para 2030, que es el estándar fijado por la ley”, indicó la autoridad.