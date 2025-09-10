Será gratuito: Minsal incorpora la primera inmunoterapia disponible contra el cáncer de mama triple negativo

Desde la cartera de Salud señalaron que tendrá cobertura plenamente el 2026, pero también lo que queda del 2025, beneficiando a cerca de 650 mujeres cada año.

Este miércoles, el Ministro de Salud (Minsal) anunció la incorporación al sistema público de la primera inmunoterapia disponible contra el Cáncer de Mama Triple Negativo.

El Cáncer de Mama Triple Negativo afecta entre el 10% y el 15% de las pacientes. Es una de las variantes más agresivas de esta enfermedad, soliendo crecer y propagarse más rápidamente.

Detalles de la inmunoterapia contra el cáncer

Desde el Minsal detallaron que hoy concluyeron las negociaciones con el laboratorio MSD para incorporar Pembrolizumab (Keytruda®) al Programa de Drogas de Alto Costo (DAC).

Con esta medida cerca de 650 mujeres que se atienden cada año en hospitales públicos podrán acceder sin costo a una terapia que mejora las perspectivas de tratamiento.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, señaló que tendrá cobertura plenamente el próximo año, pero también lo que queda del 2025. “Estamos en los trámites jurídicos finales para firmar todos los papeles, pero ya tenemos un acuerdo y estamos muy contentos porque sabemos la necesidad, sabemos lo importante que es, sabemos que este cáncer afecta a mujeres jóvenes, y que, además, con este medicamento cambia totalmente la posibilidad de sobrevida de las mujeres afectadas por este cáncer”.

La secretaria de Estado, quien también médica cirujana, detalló que también con esta medida se avanza equidad, puesto que “ya estaba disponible este tratamiento en el sector privado y ahora va a estar disponible en el sector público y con copago cero”.