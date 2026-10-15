Sentencian a Maickel Villegas a 20 años de prisión por el homicidio de Ronald Ojeda: Es el primer extraditado por el crimen

El Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago decretó 20 años de presidio efectivo para Maickel Villegas por su responsabilidad en el crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda.

Villegas figura como autor en el delito ocurrido en febrero de 2024.

La pena rige desde el 12 de julio de 2024, fecha en la que fue detenido en Costa Rica.

En la instancia judicial de este jueves, se acreditó que el individuo cumplía labores de vigilancia en el edificio donde vivía Ojeda y que manejó el auto que se usó para trasladar a otros involucrados en el secuestro y homicidio.

AHORA: 2° TOP de Santiago condena a Maickel David Villegas Rodríguez a 20 años de presidio efectivo, en calidad de autor del secuestro con homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda Moreno, delito perpetrado en febrero de 2024. https://t.co/Yf2oG8CZwh — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) October 15, 2026

Villegas, además, fue el primer extraditado y sometido a juicio por este delito.

El fiscal Alex Cortez, jefe de Análisis Criminal de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Sur, valoró la sentencia y señaló que, al ser extraditado desde Costa Rica, “tuvimos que asumir ciertos compromisos con el Estado de Costa Rica y, dentro de ellos, estaban ciertos límites en cuanto a la pena que se le podía aplicar”.

En esa línea, explicó que la pena máxima que se podía solicitar era de 20 años, que fue pedida por el Ministerio Público y posteriormente acogida por el tribunal.