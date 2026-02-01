Senapred solicita evacuar sector de comuna de San Nicolás por incendio forestal

Senapred activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para agilizar la evacuación.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó la evacuación del sector Quillahue Sur, en la comuna de San Nicolás, Región de Ñuble, debido a un incendio forestal.

Junto con eso, el organismo activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) con el fin de agilizar la evacuación.

Además, Senapred instruyó a la población a actuar con calma y a acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de emergencia, con el fin de evitar dificultades durante el procedimiento.

Finalmente, la entidad hizo un llamado a considerar a las mascotas y sus necesidades durante la evacuación.