Senapred solicita evacuar sector de comuna de San Nicolás por incendio forestal
Por CNN Chile
01.02.2026 / 17:25
Senapred activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para agilizar la evacuación.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó la evacuación del sector Quillahue Sur, en la comuna de San Nicolás, Región de Ñuble, debido a un incendio forestal.
Junto con eso, el organismo activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) con el fin de agilizar la evacuación.
Además, Senapred instruyó a la población a actuar con calma y a acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de emergencia, con el fin de evitar dificultades durante el procedimiento.
Finalmente, la entidad hizo un llamado a considerar a las mascotas y sus necesidades durante la evacuación.